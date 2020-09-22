  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir “Inciraltı, siyaset üstü tutulmalı”

“Inciraltı, siyaset üstü tutulmalı”

“Inciraltı, siyaset üstü tutulmalı”
Giriş Tarihi: 22.9.2020

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, İnciraltı'nın planlanması konusunda iş üretmediğini dile getiren AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, "Kısır çekişme ve polemiklerle yine İzmir'in ve İzmirli hemşehrilerimizin zamanını çalmak niyetinde. Nasıl ki Çeşme Turizm Planı'nda Büyükşehir ve Çeşme Belediyesi'nin görüşleri alınıyorsa, İnciraltı Planı'nda da yine İzmir Büyükşehir ve Balçova Belediyelerinin görüşlerinin alınacağını üstüne basa basa söyledik. Hatta İnciraltı planını siyaset üstü tutalım ve bu sefer sorunu çözelim diyerek, İzmir'deki Sivil Toplum Örgütlerinin de fikirlerini aldık" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

“Inciraltı, siyaset üstü tutulmalı” haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA