“Inciraltı, siyaset üstü tutulmalı”

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, İnciraltı'nın planlanması konusunda iş üretmediğini dile getiren AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, "Kısır çekişme ve polemiklerle yine İzmir'in ve İzmirli hemşehrilerimizin zamanını çalmak niyetinde. Nasıl ki Çeşme Turizm Planı'nda Büyükşehir ve Çeşme Belediyesi'nin görüşleri alınıyorsa, İnciraltı Planı'nda da yine İzmir Büyükşehir ve Balçova Belediyelerinin görüşlerinin alınacağını üstüne basa basa söyledik. Hatta İnciraltı planını siyaset üstü tutalım ve bu sefer sorunu çözelim diyerek, İzmir'deki Sivil Toplum Örgütlerinin de fikirlerini aldık" dedi.