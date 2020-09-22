Karşıyaka’daki plana onlarca itiraz

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Karşıyaka Atakent'te bulunan özel bir eğitim kuruluşuna ait yaklaşık 9 dönümlük spor tesisi alanının planını 'Özel Eğitim' ve 'Park ve Yeşil alan' olarak değiştirmesi kent gündeminden düşmüyor. AK Parti'nin alanla ilgili sert itirazlarının ardından sivil toplum kuruşları ve vatandaşlar da yeni plana askı sürecinde onlarca itirazda bulundu. Plana itiraz edenler arasında Mimarlar Odası İzmir Şubesi de bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi'nin konuyla ilgili geri adım atıp atmayacağı ise merak konusu oldu.