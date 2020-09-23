İşsiz babanın su sayacını söktüler

İZMİR'İN Bayraklı ilçesinde oturan ve ailesinin geçimini yurt dışındaki gemilerde aşçılık yaparak sağlayan Serkan Çoban, Mart ayında korona virüs salgını nedeni ile işsiz kaldı. Birikmiş parası ile ailesi ve evinin ihtiyaçlarını karşılayan Çoban, salgın tedbirlerinin uzaması nedeni ile son iki aylık su faturasını ödeyemedi. İki çocuk babası Serkan Çoban, önceki gün aniden sularının kesildiğini, sorunu anlamak için apartmanın girişini kontrol ettiğinde ise İZSU tarafından su sayacının söküldüğünü gördü.

'DESTEK OLMALARI GEREKİRDİ'

800 TL'lik fatura için İZSU'nun su saatini söküp götürmesine sitem eden Çoban, "Böyle olağanüstü hallerde belediyenin vatandaşına destek olması gerekirken, onlar bizi 800 liralık borç için susuz bıraktılar. Böyle vicdansızlık olmaz" dedi.