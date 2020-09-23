İzmir'de jandarmadan uyuşturucu baskını!

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, 9-23 Eylül 2020 tarihleri arasında Beydağ, Bayındır ve Ödemiş ilçelerinde uyuşturucu operasyonları yaptı. Belirlenen adreslerde yapılan baskınlarda, 15 kilogram esrar, 862 kök Hint keneviri, 15 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Operasyonlarda 27 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.