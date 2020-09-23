Son dakika: Kadir Songür davasında ceza belli oldu!

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi' nde görevli asistan doktor Kadir Songür'ü jiletle boğazından yaralayan sanığa 20 yıl hapis cezası verildi.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Bayram Kaynak, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Asistan doktor Songür duruşmaya katılmazken, ailesi, İzmir Tabip Odası avukatı Mithat Kara ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

Songür'ün avukatı İsmail Can Yavuz, sanığın akli dengesine ilişkin savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu, sanığın pişmanlık göstermediğini ve üst sınırdan ceza uygulanması gerektiğini ifade etti. İzmir Tabip Odası avukatı Mithat Kara, mahkemenin vereceği kararı Türkiye'deki tüm sağlık çalışanlarının beklediğini belirterek, "Bu olay tüm sağlık çalışanlarını ilgilendiriyor. Vereceğiniz karar sağlık çalışanlarının yüreğini soğutacak, içine su serpecektir." dedi.

Sanık avukatı ise müvekkili lehindeki hükümlerin uygulanmasını ve Kaynak'ın tahliyesini talep etti.

Tutuklu sanık Bayram Kaynak, son savunmasında "Tahliye istiyorum başka da bir şey istemiyorum. Söyleyecek başka bir sözüm yoktur." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına, olayın teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmederek, cezada indirim uygulanmamasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

"İÇİMİZE SU SERPİLDİ"

Kadir Songür'ün annesi, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, cezadan dolayı mutlu olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"20 yıl ceza olması tabii ki sevindirici. Bu cezalar artarak devam etsin ki sağlıkta şiddet son bulsun. Karşı tarafın taleplerinin kabul görmemesi ve indirim uygulanmaması da oldukça önemliydi. Son günlerde sağlıkta şiddet olayının tırmanmasının üzerine bu kararın daha önemli olduğunu düşünüyorum."

Songür'ün eşi Çisel Yazan Songür ise sağlıkta şiddetin sona ermesini ve hekimlerin huzur içinde çalışmasını istediklerini ifade ederek, "Yaşanılan bu travma ve stresin hiçbir cezada karşılığı olmadığını düşünsem de içimize su serpildi. Umarım bugün çıkan karar, emsal niteliği taşır." dedi.

"CEZA EN ÜST SINIRDAN VERİLDİ"

İzmir Tabip Odası avukatı Mithat Kara da kararın beklendiği şekilde geldiğini belirterek, "Cezanın en üst sınırdan verilmesi ve indirim sebeplerinin uygulanmaması bizim için sevindirici oldu. Son yıllarda verilen kararlar içerisinde en önemlilerinden birisiydi. Bütün sağlık çalışanları açısından da sevindirici olduğunu düşünüyorum. Sağlıkta şiddetin son bulmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 16 Ekim 2019'da Bayram Kaynak, asistan doktor Kadir Songür'ü jiletle boğazından yaralamıştı.

Karşıyaka ilçesinde bir kadının çantasını gasp etme girişiminde bulunduktan sonra yakalanan Kaynak tutuklanmıştı.

Cumhuriyet savcısı, iddianamede, şüphelinin olay tarihinde kamu görevlisi olan müştekiye yönelik gerçekleştirmiş olduğu eylemin öldürmeye teşebbüs kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, sanığın 13 yıldan 20 yıla kadar hapsini istemişti.

Sanık Bayram Kaynak, ilk duruşmada MS rahatsızlığı olduğunu, bu nedenle iş bulamadığını, psikolojisinin bozuk olduğunu bildirerek, kendisine büyü yapıldığını, bunun etkisiyle suçu işlediğini öne sürmüştü.