‘Yakarım’ dedi ve yaktı

İzmir'in Dikili ilçesinde önceki gün saat 22.30 sıralarında Botanik Bahçesi'nin batı tarafında bulunan zeytinlik ve çamlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da desteğiyle hızla yayılan yangına 17 itfaiye aracı ile 3 arazöz ve çok sayıda personelle müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması ile yangın saat 00.30 sıralarında kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürlüğü ile başta Dikili olmak üzere Ayvalık, Bergama, Altınova gibi yakın ilçelerden itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği yangında zeytin ağaçlarının da bulunduğu 2,5 hektar alan kül oldu.

EVDE TARTIŞMA YAŞANMIŞ

Olayın ardından bölgede soğutma çalışmaları yapılırken, yangının çıkış nedeni ile ilgili başlatılan soruşturmada görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu. İddiaya göre, ailesiyle tartışan Mustafa Çıllık (36) isimli kişi "Yakarım bu Dikili'yi" diye bağırdı ve ardından bölgede yangın çıktı. Bu iddialar sonrası zanlı, annesiyle birlikte yaşadığı iddia edilen evde gözaltına alındı. Yangını çıkardığı ileri sürülen Mustafa Çıllık, ifadesinin tamamlanmasının ardından Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Çıllık, işlemlerinin ardından akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle savcının talimatıyla serbest bırakıldı.



MAHALLEDE BÜYÜK PANİK YASANDI

YANGININ söndürülmesiyle rahatlayan mahalleliden Remziye Er (39), "Çok üzgünüz. Doğaya zarar verdiler. Yangın evlerimize de sıçrayabilirdi. Yangına sebebiyet veren kişinin hak ettiği cezayı almasını istiyorum" dedi. Bülent Er de itfaiye araçlarının sesini duyup dışarı çıktıklarında alevleri fark ettiklerini belirterek, "Hortumları alıp, evimizin yakındaki otluk alanı alevlerin yaklaşmaması için ıslattık. Evimizin yanmasından çok korktuk" diye konuştu. Yangına neden olan kişiye tepki gösteren 45 yaşındaki Abdülkadir Kargı da "Makilik alandaki pek çok canlı telef oldu. Gördüğümüz manzara kötüydü. Doğa zarar görmemeliydi. Sorun neyse aralarında bir şekilde halletmeleri gerekirdi" ifadelerini kullandı