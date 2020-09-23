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Haberler İzmir Yol kapatan nakliyeciler tepki alıyor

Yol kapatan nakliyeciler tepki alıyor

Yol kapatan nakliyeciler tepki alıyor
Giriş Tarihi: 23.9.2020

EVDEN eve eşya taşımacılığı yapan nakliye firmalarının herhangi bir valilik izni olmaksızın sokak ve caddeleri araç trafiğine kapatması, vatandaşların tepkisine neden oluyor.

AMBULANS GEÇEBİLİR
İZMİR'İN Konak ilçesinde trafik akışının yoğun olduğu bir sokağın nakliyeciler tarafından kapatılması vatandaşlara zor anlar yaşattı. O anları cep telefonuyla görüntüleyen bir kişi, yanına gelen nakliye firması personeline "Yaptığınız, haksız ve hukuksuz bir iş. Siz trafik polisi değilsiniz. Bunu yapmaya hakkınız yok" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine nakliye şirketi personeli, "Ne yapalım, bu evin sonuçta taşınması lazım" diyerek kendilerini savundu. Vatandaşlardan İrfan Deniz, "Orada acil bir işi olan ambulans, itfaiye de geçebilir. Bunun denetlenmesini istiyoruz" dedi.

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