  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir’de 3 günde vakalar 3’te 1 düştü

’de 3 günde vakalar 3’te 1 düştü

İzmir’de 3 günde vakalar 3’te 1 düştü
Giriş Tarihi: 24.9.2020

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte korona virüsü vakalarına ilişkin, "Geçen haftaya göre, son 3 günlük vaka rakamlarında 3'te 1 oranında bir düşüş görüyoruz" dedi. Köşger, beraberindeki heyetle birlikte kentin işlek yerlerinden Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde tek tek esnafı ziyaret ederek, korona virüsüne yönelik önlemlerin uygulanıp uygulanmadığını denetledi. Taksi durakları, restoran ve kafelere uğrayan Köşger, masalarında dezenfektan bulunmayan işletmeleri uyardı, yolda maske takmayan vatandaşlara da maske taktırdı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir’de 3 günde vakalar 3’te 1 düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA