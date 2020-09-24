İzmir’de 3 günde vakalar 3’te 1 düştü

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte korona virüsü vakalarına ilişkin, "Geçen haftaya göre, son 3 günlük vaka rakamlarında 3'te 1 oranında bir düşüş görüyoruz" dedi. Köşger, beraberindeki heyetle birlikte kentin işlek yerlerinden Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde tek tek esnafı ziyaret ederek, korona virüsüne yönelik önlemlerin uygulanıp uygulanmadığını denetledi. Taksi durakları, restoran ve kafelere uğrayan Köşger, masalarında dezenfektan bulunmayan işletmeleri uyardı, yolda maske takmayan vatandaşlara da maske taktırdı.