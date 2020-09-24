İzmir'de elektrik kesintisi 24 Eylül Perşembe!

Arıza veya çalışma nedeniyle kimi bölgelerde elektrik kesintileri meydana gelebilmekte. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin ne zaman sona ereceğini ve hangi ilçelerde etkili olacağını araştırıyor. İşte 24 Eylül Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları....