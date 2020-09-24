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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 24 Eylül Perşembe!

'de elektrik kesintisi Perşembe!

Elektrik ve su kesintileri yakından takip ediliyor. Bugün 'de bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik tarihli kesinti detaylarını paylaştı. Peki İzmir'de hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...

İzmir'de elektrik kesintisi 24 Eylül Perşembe!

24.09.2020, 09:30

Arıza veya çalışma nedeniyle kimi bölgelerde elektrik kesintileri meydana gelebilmekte. 'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin ne zaman sona ereceğini ve hangi ilçelerde etkili olacağını araştırıyor. İşte Perşembe detayları....

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