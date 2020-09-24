İzmir'de hurda yüklü TIR devrildi

Kaza, saat 07.00 sıralarında İzmir Çevreyolu Otogar Kavşağı yakınında meydana geldi. Buca yönünden Bornova yönüne giden Ergün Durgut (30) yönetimindeki hurda yüklü 35 ALN 497 plakalı TIR, kontrolden çıkıp refüje çarptıktan sonra devrildi. Kazada, dorsedeki hurdalar yola saçılırken, Durgut ise şoför mahallinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise sıkışan Durgut'u kurtardı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Ergün Durgut, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaiye alındı.



Devrilen TIR'ın kaldırılması için ise bölgeye vinç çağrıldı.

DHA