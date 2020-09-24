İZTO Güvenli Hizmet Belgesi ile gururlu

İZMIR Ticaret Odası, 18 Eylül 2020 tarihinde TSE tarafından gerçekleştirilen denetim sonucunda, koşullara tam uygunlukla 'COVID 19 Güvenli Hizmet Belgesi' almaya hak kazandı. İzmir'de bu belgeyi almaya hak kazanan ilk Oda oldukları için gurur duyduklarını söyleyen İZTO Başkanı Mahmut Özgener, "Böylesine önemli bir belgeyi kentimizde alan ilk oda ve ülke genelinde de öncü odalardan biri olmaktan dolayı gurur duyduk" dedi.