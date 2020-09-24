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Haberler İzmir Toplu ulaşımda aşırı yoğunluk korkutuyor

Toplu ulaşımda aşırı yoğunluk korkutuyor

Toplu ulaşımda aşırı yoğunluk korkutuyor
Giriş Tarihi: 24.9.2020

İZMIR'DE özellikle sabah ve akşam işe gidiş-dönüş saatlerinde, toplu taşıma araçlarındaki aşırı yoğunluk yüzünden sosyal mesafe kuralına uyulmadığı, kalabalık yüzünden yolcuların da son derece tedirgin olarak yolculuk ettikleri görüldü. Korona virüsü tedbirlerine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen İzmirliler, araçlarda sosyal mesafeyi sağlayabilmek için sefer sayılarının artırılması gerektiğini dile getirdiler. Vatandaşlar iç içe yolculuk ettiklerini ancak işe gitmek zorunda oldukları için korkuyla toplu taşımı kullandıklarını söyledi.

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