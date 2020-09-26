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Köpege çarpan araç alev topuna döndü

Köpege çarpan araç alev topuna döndü
Giriş Tarihi: 26.9.2020

İZMİR Tire'de ismi açıklanmayan bir kadın sürücünün kullandığı kiralık otomobil seyir halindeyken aniden önüne çıkan bir köpeğe, duramayarak çarptı. Çarpmanın şiddetiyle elektrik aksamında kısa devre oluşan otomobilden önce dumanlar çıkmaya başladı, ardından da alevler yükseldi. Yangın büyümeden otomobilinden inen sürücü itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri cayır cayır yanan kiralık aracı kısa sürede söndürmeyi başarsa da araç kullanılamaz hale geldi. Kazaya sebep olan köpeğin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

NADİR UYSAL

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