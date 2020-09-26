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Haberler İzmir Son dakika: İzmir'de orman yangını çıktı

Son dakika: 'de orman yangını çıktı

'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Ekiplerin, bölgede söndürme çalışmaları sürüyor.

Son dakika: İzmir'de orman yangını çıktı

26.09.2020, 18:45 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020,19:11

Bergama'nın Madra bölgesindeki ormanlık alanda, saat 18.00 sıralarında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye 2 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi.

Ekiplerin, bölgede söndürme çalışmaları sürüyor.

DHA

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