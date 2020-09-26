Son dakika: İzmir'de orman yangını çıktı

Bergama'nın Madra bölgesindeki ormanlık alanda, saat 18.00 sıralarında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye 2 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi.

Ekiplerin, bölgede söndürme çalışmaları sürüyor.

DHA