Son dakika: İzmir'de orman yangını çıktı

Bergama'nın Madra bölgesindeki ormanlık alanda, saat 18.00 sıralarında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye 2 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi.
Ekiplerin, bölgede söndürme çalışmaları sürüyor.
DHA
İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Ekiplerin, bölgede söndürme çalışmaları sürüyor.
Bergama'nın Madra bölgesindeki ormanlık alanda, saat 18.00 sıralarında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye 2 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi.
Ekiplerin, bölgede söndürme çalışmaları sürüyor.
DHA
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