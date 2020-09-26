İzmir'in Tire ilçesinde, önce bir takı dükkanını soyan ardından da pastanede kasiyeri bıçakla gasp eden A.K. polis tarafından kıskıvrak yakalandı, esnaf rahat bir nefes aldı. İfadesi alınan A.K, Tire Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ödemiş Cezaevi'ne gönderildi.
NADİR UYSAL
Suç makinesi yakalandı, esnaf rahat nefes aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.