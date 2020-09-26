Suç makinesi yakalandı, esnaf rahat nefes aldı

İzmir'in Tire ilçesinde, önce bir takı dükkanını soyan ardından da pastanede kasiyeri bıçakla gasp eden A.K. polis tarafından kıskıvrak yakalandı, esnaf rahat bir nefes aldı. İfadesi alınan A.K, Tire Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ödemiş Cezaevi'ne gönderildi.

NADİR UYSAL