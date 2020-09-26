Trafiğin ‘Şahinler’ine 21 polis daha katıldı

İZMİR'DE, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan, 'Şahinler' olarak bilinen motosikletli polis timlerinde görev yapacak olan 21 polis memuru, güvenli sürüş teknikleri eğitim kursunu tamamlayıp göreve başladı. Timin kurulma amacının, kural ihlallerini ve dolayısıyla trafik kazalarını önlemek olduğunu belirten İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Bu çalışmanın sonucunda, İzmir'imiz geçen sene trafik kazalarının en çok azaldığı il oldu" dedi.