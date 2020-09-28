Akraba kavgasında 1’i çocuk 3 yaralı

İZMİR'İN Bornova ilçesinde, amca çocuğu olan 2 kişi arasında çıkan ve yakınlarının da karışmasıyla büyüyen pompalı tüfek ve sopaların da kullanıldığı kavgada, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Olay, saat 14.00 sıralarında Merkez Mahallesi, 4576 Sokak'ta meydana geldi. N.K. ve amcasının oğlu M.A.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, çocukların ailelerinin de karışmasıyla büyüyerek, pompalı tüfek ve sopaların da kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında N.K.'nin pompalı tüfeğinden çıkan saçmalar, kavgayı izleyen 7 yaşındaki Ö.A.'ya isabet etti. Yaralanan Ö.A., ambulansın gelmesi beklenmeden, yakınları tarafından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kavgada sopa darbeleriyle yaralanan N.K. ve M.A.K. da ambulansla polis gözetiminde Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.