Elektrik ve su kesintileri yoğun olarak araştırılıyor. İzmir'de bugün pek çok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...
İzmir'de elektrik kesintisi 28 Eylül Pazartesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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