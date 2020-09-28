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Haberler İzmir Komşuların kavgası kanlı bitti

Komşuların kavgası kanlı bitti

'in Karabağlar ilçesinde, komşular arasında başlayan sözlü tartışma döndü. Olayda, 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, 1 kişi de gözaltına alındı.

Komşuların kavgası kanlı bitti

28.09.2020, 08:29 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020,08:31

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Aşık Veysel Mahallesi 5821 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, C.S.(21) henüz belirlenemeyen bir nedenle A.B.'nin(18) oturduğu evin önüne geldi ve bağırmaya başladı. Bunun üzerine, evde bulunan A.B. ve babası İ.B. aşağıya indi. A.B. ile C.S. arasındaki sözlü tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya döndü. Olayda A.B., C.S. vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklarken, kavgayı ayırmaya çalışan baba İ.B. de bıçaklandı. A.B. hızla olay yerinden uzaklaşırken, olayı gören mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.



İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Ağır yaralanan C.S., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi?ne, hafif yaralanan İ.B. ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan C.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

POLİS KISKIVRAK YAKALADI
Öte yandan, olay sonrası kaçan şüpheli A.B.'nin izini süren polis ekipleri, şüpheliyi Buca ilçesinde yaya bir şekilde kaçarken yakaladı. Gözaltına alınan A.B., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA

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