Özel sağlık hastanesi hizmete robotik cerrahi ile başladı

GÖZDE Grubu'nun 100 milyon dolarlık yatırımla İzmir'e yeniden kazandırdığı Alsancak Özel Sağlık Hastanesi, hizmete yüksek teknoloji ve deneyim gerektiren robotik cerrahi ameliyatıyla başladı. Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, Özel Sağlık Hastanesi'ni sadece İzmir, Ege ve Türkiye'den değil, yurtdışından gelecek hastaları da sağlıklarına kavuşturacak tam bir teknoloji ve sağlık üssü olarak planladıklarını söyledi. Robotik cerrahinin incelikli ve ameliyat başarısını da olumlu etkileyen bir tedavi yöntemi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Burak Turna da, bu konudaki deneyimi bin vakanın üstünde olan bir ekiple birlikte Özel Sağlık Hastanesi'nde toplum sağlığı için çalıştıklarının altını çizdi.