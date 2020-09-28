  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı

Tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı

'de tartıştığı E.'yi bacaklarından vuran M.Ü., motosikletli bekçi tarafından kıskıvrak yakalandı. Ümit E.'yi vurduktan sonra olay yerinden kaçan M.Ü.'nün çok sayıda suçtan kaydı bulunduğu ve bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Yakalanan şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı

28.09.2020, 08:38 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020,08:51

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, M.Ü., otoparkta tartıştığı Ümit E.'yi bacaklarından vurarak yaraladı. Olay yerinden kaçan şüpheliyi motosikletle kovalayan bekçi yakaladı.


Olay, saat 01.30 sıralarında 1609/12 sokakta bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, çok sayıda suçtan kaydı bulunan ve bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen M.Ü., bilinmeyen nedenle otoparkta Ümit E. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ü., belinden çıkardığı tabanca ile Ümit E.'yi dizlerinden vurarak olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Ümit E.'yi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Ümit E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


ŞÜPHELİ BEKÇİDEN KAÇAMADI
Öte yandan, olay sonrası M.Ü. ile bekçiler arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 20 dakika kaçan M.Ü., motosikletle kendisini kovalayan bekçi tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheli, suç aleti ile birlikte gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA

Evinde ölü bulunan genç öğretmen toprağa verildi Yunuskent'te 9 konut 13 Ekim'de satışa çıkıyor! Başvuru nasıl yapılır? Son dakika: Ege Denizi'nde deprem!

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA