Tuncay Özkan’a mobbing iddiası

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki mobbing iddialarına bir yenisi daha eklendi. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'nda çalışırken görev yaptığı ihalelerle ilgili itirazlarda bulunan Tuncay Özkan isimli memur, önce Huzurevi Şube Müdürlüğü'ne 3 ay sonra da Konak Katlı Otopark'taki Sosyal Yardımlar Müdürlüğü'ne sürüldü. "Burada da kendisine 1 liralık maskeyi 4 liraya aldırmaya çalışılmasına" itiraz eden Özkan, bu nedenle amirleriyle tartıştığını ve bu şekilde kendi üzerinden yapılmak istenen ikinci alım için imza atmadığını söyledi. 4 liralık maske işinde alım miktarının çok büyük olmadığını ancak devletin her kuruşunun önemli olduğunu ifade eden Özkan, "Biz devlet terbiyesiyle büyüdük. Tepkimi dile getirdiğim için benim üzerime kumpas kurdular" iddiasında bulundu.



HDP'LİLERE SESİNİZ ÇIKMIYOR

Bu konuyla ilgili amiriyle tartışması sırasında kendisine ağır hakaretler edildiğini ve personel önünde küçük düşürüldüğünü öne süren Özkan, "Beni tahrik ettiler. Ben de bunun üzerine 'Siz burada atomu parçalamıyorsunuz, ben de çalışıyorum. Gücünüz bana mı yetiyor? Buraya sürgünle geldim. "Basında 'PKK'lılar ihale alıyor, terör örgütü yandaşları işe alınıyor' diye haberler çıkıyor. Bunlara sesiniz çıkmıyor ama ben burada görevimi yapmaya çalışırken ağır hakarete uğruyorum dedim. Ancak, yöneticiler maske alımını soruşturmak yerine beni disipline sevkettiler" dedi.











'MOBBİNG RAPORU ALDIM'

Bu tartışmanın ardından hastaneye gidip psikiyatri hekiminden 'mobbing' raporu aldığını söyleyen, üzerindeki baskı artınca psikolojisinin bozulduğunu ve şu an ilaç kullandığını belirten Tuncay Özkan, sözlerine şöyle devam etti:



'DAVA AÇACAĞIM'

"Bu nedenle sosyal medya hesabımdan Yeni Asır'ın Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle sosyal işler müdürlüğüne bağlı birimlere PKK'nın siyasi uzantısı HDP'lilerin istihdam edildiğine dair haber küpürlerini paylaştım. Dilim döndüğünce devletin, milletin kanını döken her kimse buna engel olmak istedim. Kimseye harakette bulunmadım. Bu paylaşımlarda Genel Sekreter Buğra Gökçe ile Yardımcısı Barış Karcı'ya 'sataşma' nitelikli ifadeler kullandım. Olay bundan ibaret." Sadece 16 kişiye açık olan hesabından yaptığı paylaşımların birileri tarafından yönetime iletildiğini ifade eden Tuncay Özkan, "Bunun üzerine hakkımda ikinci kez soruşturma açıldı. Avukatsız ifade vermeyeceğimi söyledim. Mobbing davası açmak için avukatımla görüştüm. Önümüzdeki günlerde dava açacağım" dedi.





'DAĞDA YAPAMADIKLARINI BELEDİYEDE YAPIYORLAR'

BELEDİYEYE uzman çavuşluktan geçiş yaptığını belirten Özkan, "Yıllarca terörle mücadele ettim. Dağlarda yapamadıklarını sistematik bir şekilde dosyalarımızı da inceleyip ellerindeki devlet yetkisini de kullanıp yapıyorlar. Bizi pasifize edip, kızağa çekip sindirmeye çalışıyorlar. Ama diğer yandan basına yansıdığı gibi terör yandaşlarını belediyeye dolduruyorlar. Ben burada devletin parasını firma adı altında bizim gibi temiz kişiler üzerinden geçirmedim. Kime neyi yutturuyorsunuz, neyin rövanşını alıyorsunuz? Onlara göre sadece imzacı memur olacaksın. Ancak devlet bana kontrol görevi vermiş. Ben senin holdinginde çalışmıyorum. Biz burada millete hizmet ediyoruz, bunu onların vergisiyle yapıyoruz. Biz bu terbiye ile yetiştik. Sonuçları da bu şekilde pasifize edilme, mobbing uygulanması, iftira atılması oldu" ifadelerini kullandı.

ERHAN GÜLENÇ