Vatandaşın korkulu rüyası köpek çeteleri

İzmir'de sayıları her geçen gün artan ve sürü halinde gezen sokak köpekleri, vatandaşın korkulu rüyası haline geldi. Foça'da bacağını ısıran köpekler yüzünden yere düşerek sol kolu kırılan Mine Alaybeyoğlu Bilge hastanelik oldu. Bergama'da ise köpeklerin peşine takıldığı 15 yaşındaki Halilcan Gürgen, bisikletiyle park halindeki bir kamyonete başını çarptıktan sonra ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede can verdi.

TUNÇ SOYER'E DE SALDIRDILAR

Konak'ta Kordon'da yürüyüşe çıkan Kızılay görevlisi Behlül Kırs'a saldıran sokak köpekleri ise talihsiz adamın sol bacağını feci şekilde ısırdı. Yeni Asır'ın sık sık gündeme getirdiği başıboş sokak köpekleri, geçen Haziran ayında da Bayraklı'da bisikletiyle tur atan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e saldırmıştı. Yerel seçimlerde il ve ilçe belediye başkanlarının, sokak hayvanlarının rehabilite edilmeleriyle ilgili verdiği sözleri yerine getirmemesi de sorunun büyümesine ve insan hayatını her geçen gün tehdit etmesine yol açıyor.





BİSİKLETİYLE ÖLÜME GİTTİ

AYNI gün Bergama'daki olayda ise Bahçelievler'de oturan 15 yaşın-daki Halilcan Gürgen akşam saat 18.30'da bisikletle dolaşmaya çıktı. Gürgen, Sümer Caddesi'nde pe-şinden koşan iki köpekten kaçmak için hızla pedal çevirmeye başladı. Rampadan hızla inen Gür-gen'in karşısına da aniden bir sokak köpeği çıktı. Talihsiz çocuk panikle bisikletinin direksi-yonunu kırınca yol kenarında park halindeki bir kamyonete çarptı. Olay anı bir okulun güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilirken, ambu-lansla ağır yaralı olarak Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gür-gen, kurtarılamadı. Eşi İsmail Gür-gen'i de 6 yıl önce trafik kazasında kaybeden acılı anne Farika Gürgen, "Başıboş sokak köpekleri çete gibi sokaklarda geziyorlar. Hayvanları seviyoruz ancak burada bir can söz konusu. Köpekler benim evladımın hayatından kıymetli olamaz. Başka Halilcan'lar ölmesin" dedi.





ŞİKAYETLERE ALDIRAN YOK

20 Eylül Pazar günü Foça'da saat 08.30'da dışarıya çıkan Mine Alaybeyoğlu Bilge, aniden karşısına çıkan iki sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Dalya sokaktaki olayda sağ bacağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden ısırılan talihsiz kadın, kaçmak isterken yere düşünce kolunda ve bileklerinde kırıklar oluştu. Bilge, İzmir'de bir hastanede ameliyat olurken, kızı Müge Levent Çelik sosyal medya hesabından, "Saldırgan köpeklerle ilgili defalarca şikayette bulunduğumuz halde sorun çözüme kavuşturulmadı. Bunun hesabını kim verecek? Umarım birileri ölmeden bu sorun çözülür" diye tepkisini dile getirdi.





KENT ORMANINA ÇIKILMIYOR

olayda ise 11 yıldır Kızılay İzmir Şubesi'nde çalışan Behlül Kırs'a yürüyüş yapmaya çıktığı Kordon'da köpekler saldırdı. Sol bacağını ısıran köpeklerden çevredekilerin yardımıyla kurtulan Kırs, hastanede tedavi altına alındı. Kırs'a 5 aşı yapıldı. Balçova Kent Ormanı'nda da aynı şekilde çok sayıda başıboş köpek olduğunu söyleyen vatandaşlar, sokağa çıkmaya korktuklarını söyledi.



SON 9 AYDA İZMİR'DE YAŞANAN OLAYLAR

İZMİR Kemalpaşa'da 8 Haziran'da markete giden 6 yaşındaki kıza bir Alman kurdu saldırdı. Kızı çevredeki esnaf kurtarırken, iki kişi de köpeğin ısırmasıyla yaralandı.



KARABURUN'A bağlı Mordoğan'da 24 Haziran'da, Zeynep Yuvanç'ın küçük kızı sokak köpeklerinin saldırısıyla yaralandı.



TİRE'DE 25 Temmuz'da sokak köpekleri 49 yaşındaki Şerife Özbey'in kullandığı motosiklete saldırdı. Yere düşen Özbey'in omzunda ve kolunda kırıklar oluşurken, talihsiz kadını köpeklerin elinden çevredekiler kurtardı.



İZMİR Kiraz'da 12 Ağustos'ta Anıl Yılmaz (21) motosikletiyle giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Motorun kontrolünü kaybeden Yılmaz, refüjdeki elektrik direğine çarparak öldü.



KONAK ilçesinde 14 Ağustos'ta Yenişehir Gıda Çarşısı'nda birçok kişiyi ısıran sokak köpekleri bu kez 15 yaşındaki Görkem Ali Caka'ya saldırdı.

Bacağı parçalanan talihsiz çocuk günlerce hastanede yatmak zorunda kaldı.



KÖPEKLERİN SALDIRISINDAN BELEDİYELER SORUMLUDUR

AVUKAT Zeynep Vildan Algur, sokak köpeği saldırısına uğrayanların çoğu zaman kiminle muhatap olacağını bilmediği için hukuki süreç başlatamadıklarının altını çizdi. Sokak köpeği saldırısında yaralanan kişinin belediyeye dava açıp, maddi ve manevi tazminat talep edebileceğine dikkat çeken avukat Algur, "Sahipsiz sokak köpeklerinin saldırılarından belediyeler sorumludur. Bu kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiştir" dedi.

Metin BURMALI