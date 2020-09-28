Yemek yiyemeyen hastanın yüzü güldü

İZMİR'DE yaşayan 57 yaşındaki Halil Yavuz, yemek borusunda cep oluşması nedeniyle son 1 yıldır yemek yemekte zorlandı. Yavuz'a, Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Taylan Sezer tarafından yarım saatlik operasyon yapıldı. Operasyonun detaylarını anlatan Doç. Dr. Sezer, "Normalde bu hastanın boynundan kesi yapmamız gerekiyordu ve bu ameliyat da 2.5-3 saat sürer. Ancak biz bu işlemi ağızdan girerek, yarım saatte gerçekleştirdik. Hastamızı 1 gece misafir edip taburcu edeceğiz" dedi. Gerçekleştirilen operasyonun Türkiye'de nadir uygulanan bir ameliyat olduğunu ifade eden Doç.Dr. Sezer, "Hasta, ameliyattan sonra rahat bir şekilde yemek yiyebiliyor" şeklinde konuştu.