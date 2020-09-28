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Haberler İzmir Yeni Asır ekibine ilkyardım eğitimi

ekibine ilkyardım eğitimi

Yeni Asır ekibine ilkyardım eğitimi
Giriş Tarihi: 28.9.2020

Yeni Asır Gazetesi çalışanları, Kızılay İzmir Şubesi tarafından verilen ilkyardım eğitimine katıldı. İki gün süren etkinlikte, Kızılay İlkyardım Merkezi İzmir Şubesi Mesul Müdürü Arzu Kara, temel ilkyardım konularında bilinmesi gerekenleri aktardı. Günlük hayatta en çok karşılaşılan kalp krizi, trafik kazası, zehirlenme, iş kazası, kavga sonucu yaralanma ve yanık durumlarında neler yapılması gerektiğini anlatan Kara, bilinçsizce yapılan her müdahalenin hayati tehlikeye yol açabileceğinin altını çizdi. Kara ayrıca, tıbbi bilgiye sahip olmayan kişilerin, yaralı veya hasta kişiye ilaç vermesinin de son derece sakıncalı olduğunu ifade etti.

ERCAN AKGÜN

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