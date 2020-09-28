Yine kadına şiddet! Tekme tokat dövüldü ama...

İzmir'in Buca ilçesinde bir kadın, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişi tarafından sokak ortasında dövüldü. Dayak olayının görüntüleri, sosyal medyada paylaşılırken, adı öğrenilemeyen kadının, şikayetçi olmadığı bildirildi.



Kadına şiddet olayının bir yenisi Şirinyer semtindeki Forbes Caddesi'nde yaşandı.

Önceki akşam, kimliği belirsiz bir kadın, erkek arkadaşı olduğu tahmin edilen kimliği belirsiz bir kişi tarafından sokak ortasında tekme tokat dövüldü.

Çiftin bir arkadaşları ise erkeğe engel olmak istedi ancak başaramadı.



Dayak olayı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenerek, sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüler büyük tepki çekerken, kadının, şikayetçi olmadığı öğrenildi.

DHA

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