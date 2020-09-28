  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Yine kadına şiddet! Tekme tokat dövüldü ama...

Yine kadına şiddet! Tekme dövüldü ama...

'de bir kadın, erkek arkadaşı tarafından tekme dövüldü. O anlar sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntüler herkes tarafından tepki çekerken, kadının şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Yine kadına şiddet! Tekme tokat dövüldü ama...

28.09.2020, 16:54 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020,17:05

İzmir'in Buca ilçesinde bir kadın, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişi tarafından sokak ortasında dövüldü. Dayak olayının görüntüleri, sosyal medyada paylaşılırken, adı öğrenilemeyen kadının, şikayetçi olmadığı bildirildi.


Kadına şiddet olayının bir yenisi Şirinyer semtindeki Forbes Caddesi'nde yaşandı.

Önceki akşam, kimliği belirsiz bir kadın, erkek arkadaşı olduğu tahmin edilen kimliği belirsiz bir kişi tarafından sokak ortasında tekme tokat dövüldü.

Çiftin bir arkadaşları ise erkeğe engel olmak istedi ancak başaramadı.


Dayak olayı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenerek, sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüler büyük tepki çekerken, kadının, şikayetçi olmadığı öğrenildi.

DHA

İzmir’de garip olay! Eşyaları sokağa atıp pencere kenarında kahvaltı yaptı Ege Üniversitesi'nden kardeş ülke Azerbaycan’a bilimsel destek İzmir'de acı olay! 1.5 yaşındaki Ceylin Azra, 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yine kadına şiddet! Tekme tokat dövüldü ama... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA