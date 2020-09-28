Zeytin ağacı hayatlarını kurtardı

İzmir'in Tire ilçesinde, virajı alamayarak uçuruma yuvarlanan otomobil, mucize eseri zeytin ağacına çarparak durabildi. Kazada, biri ağır iki kişi yaralandı. Kaza, Tire-İncirliova yolu Toptepe mevkiinde meydana geldi. R.E. yönetimindeki 35 ADM 278 plakalı otomobil, Toptepe civarına geldiğinde virajı alamayarak önce yol kenarındaki çam ağacına çarptı, ardından da uçuruma yuvarlandı. Taklalar atan otomobil zeytin ağacına çarparak durabildi. Sürücücü R.E ve otomobilde yolcu olarak bulunan M.Ö ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü R.E ilk müdahalenin ardından İzmir'e sevk edildi.

NADİR UYSAL