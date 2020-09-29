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Haberler İzmir Evlilik teklifi drone’la geldi

Evlilik teklifi drone’la geldi

Evlilik teklifi drone’la geldi
Giriş Tarihi: 29.9.2020

İZMİR'DE Ahmet Özdemir (32), kendisiyle aynı soyadı taşıyan kız arkadaşı Aynur Özdemir'e (26) drone ile sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Drone'la gelen yüzüğü görünce şaşıran Aynur Özdemir, 'evet' dedi. Alsancak Kordon'da gerçekleştirilen sürpriz evlilik teklifi, ilgi ve şaşkınlıkla izlendi. Ahmet Özdemir, kız arkadaşı Aynur ile denize karşı bir bankta otururken, arkadaşı drone operatörü Gani Güleç harekete geçti. Denizden gelen drone'u gören Aynur Özdemir, önce ne olduğunu anlamadı. Çevredeki vatandaşlar gibi durumu şaşkınlıkla izleyen Aynur Özdemir'e yaklaşan hava aracından yüzük kutusunu alan Ahmet Özdemir, diz çökerek evlilik teklifinde bulundu. Büyük mutluluk yaşayan genç kız, Özdemir'in teklifi evet yanıtını verdi.

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