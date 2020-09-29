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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 29 Eylül Salı!

'de elektrik kesintisi 29 Eylül Salı!

'de bugün hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Duyuruya göre bugün İzmir'de birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. İşte elektrik kesintisi detayları...

İzmir'de elektrik kesintisi 29 Eylül Salı!

29.09.2020, 09:31

Elektrik ve su kesintileri yoğun olarak araştırılıyor. 'de bugün de pek çok ilçede arıza ya da çalışma kaynaklı elektrik kesintileri meydana gelecek. GDZ Elektrik 29 Eylül Salı tarihli detaylarını paylaştı.

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