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Haberler İzmir İzmir’de jandarmadan kaçak içki operasyonu

’de jandarmadan

’in Selçuk ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 6 bin 672 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili A.T. isimli şahıs gözaltına alındı.

İzmir’de jandarmadan kaçak içki operasyonu

İHA

29.09.2020, 10:02

Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan ruhsatsız bir yapı içerisinde kaçak içki depolandığı ve satışının yapıldığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 6 bin 672 litre kaçak içki ele geçirdi. Olayla ilgili A.T. isimli şahıs gözaltına alındı.

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