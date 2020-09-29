Son dakika: İzmir'de korkutan yangın!

Saat 14.15 sıralarında, Bostanlı'daki bir kafeteryanın baca kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

#İzmir'de korkutan yangın...



Karşıyaka ilçesinde bir kafeteryanın bacasında çıkan yangın, kısa sürede çatıyı sardı. Müşteriler panikle dışarı çıkarken, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü pic.twitter.com/PmURNkQhRp — Yeni Asır Gazetesi (@yeniasircomtr) September 29, 2020

Alevler, kısa sürede çatıyı sardı. Müşteriler panikle kafeteryanın dışına çıkarken, personel de durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri söndürdü.

Çevrede paniğe neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, işyerinde maddi hasar meydana geldi.

DHA