Saat 14.15 sıralarında, Bostanlı'daki bir kafeteryanın baca kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
#İzmir'de korkutan yangın...— Yeni Asır Gazetesi (@yeniasircomtr) September 29, 2020
Karşıyaka ilçesinde bir kafeteryanın bacasında çıkan yangın, kısa sürede çatıyı sardı. Müşteriler panikle dışarı çıkarken, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü pic.twitter.com/PmURNkQhRp
Alevler, kısa sürede çatıyı sardı. Müşteriler panikle kafeteryanın dışına çıkarken, personel de durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri söndürdü.
Çevrede paniğe neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, işyerinde maddi hasar meydana geldi.
DHA
Son dakika: İzmir'de korkutan yangın! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.