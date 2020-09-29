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Haberler İzmir Son dakika: İzmir'de korkutan yangın!

Son dakika: 'de korkutan !

Son dakika haberi...'in Karşıyaka ilçesindeki bir kafeteryanın baca kısmında çıkan alevler, çatıyı sardı. Çevrede paniğe neden olan olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Son dakika: İzmir'de korkutan yangın!

29.09.2020, 15:29 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020,16:05

Saat 14.15 sıralarında, Bostanlı'daki bir kafeteryanın baca kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler, kısa sürede çatıyı sardı. Müşteriler panikle kafeteryanın dışına çıkarken, personel de durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri söndürdü.

Çevrede paniğe neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, işyerinde maddi hasar meydana geldi.

DHA

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