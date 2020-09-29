Küçük Ceylin 5’inci kattan düştü

İZMİR'İN Torbalı ilçesinde 6 katlı apartmanın 5'inci katından düşen 1.5 yaşındaki Ceylin Azra Karadeniz hastanede kurtarılamadı. Olay, pazar günü saat 17.30 sularında Atatürk Mahallesi'nde yaşandı. 1.5 yaşındaki Ceylin Azra Karadeniz ile annesi Ezgi Karadeniz, 530 Sokak'ta bulunan yakınlarına misafirliğe gitti.

HEMŞİRE KALP MASAJI YAPTI

BİR süre sonra küçük kız balkona çıktı. Balkon kenarında bulunan sandalyenin üzerine çıkan Ceylin, dengesini kaybederek 5'inci kattan beton zemine düştü. Ağır yaralanan küçük kıza ilk müdahale, yoldan geçen bir hemşire tarafından yapıldı. Hemşire, yerde hareketsiz ve kanlar içinde kalan çocuğu defalarca kalp masajı ile hayata döndürdü. Hastaneye kaldırılan ve durumu kritik olan küçük kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÖMER DUR