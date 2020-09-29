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Haberler İzmir Meteoroloji'den İzmir'in doğusu için rüzgar ve fırtına uyarısı

'den 'in doğusu için ve uyarısı

'in doğu ilçelerinde bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli ve kısa süreli beklendiği bildirildi. Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji'den İzmir'in doğusu için rüzgar ve fırtına uyarısı

AA

29.09.2020, 13:28

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, İzmir'in doğu ilçelerinden Kemalpaşa, Torbalı, Selçuk, Bayındır, Tire, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ'da güneybatıdan saatte 70 km kuvvetli lodos ve saatte 90 km hızla yer yer kısa süreli fırtına esmesi beklendiği ifade edildi.

Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA

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