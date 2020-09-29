Sinekli mahalleden Soyer’e tenis daveti

İzmir Urla'da kanalizasyon sistemi olmayan Özbek mahallesi sakinleri, sinekler yüzünden evlerinde oturamıyor, kapı pencere açamıyor. Gün boyu elektrikli raketlerle sinek avlayan ve bir an önce soruna çözüm bulunmasını isteyen mahalle sakinlerinden Hüseyin Türkmen, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sosyal medyadaki Urla'yı ziyareti sırasında çekilmiş bir fotoğrafının altına, "Biz, bu sporda kendimizi geliştirdik" diyerek, esprili bir dille Soyer'i tenis oynamaya davet etti.





21. YÜZYIL AYIBI

Kanalizasyonlarının olmayışına tepki gösteren mahalleliler, "Sineklerden dışarı çıkamıyoruz. Kimyasal ilaçlar kullanıyoruz. Elektrikli raketlerimizle sinekleri öldürüyoruz ama baş edemiyoruz. Antik dönemlerde bile kanalizasyon altyapısı kullanılırken, İzmir'de 2020 yılında bu hizmetten mahrumuz. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i, buna bir çözüm bulması için göreve çağırıyoruz" dedi.