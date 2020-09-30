Alevli gün

İzmir'in Balçova ilçesinde hurdacılık yapan Kazım Alkan'ın depo olarak kullandığı Onur Mahallesi Fulya Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın zemin katının önüne bıraktığı eşyalar, bilinmeyen sebeple alev aldı. Büyüyen alevler önce park halindeki minibüse, ardından da depo ve üzerindeki daireye sıçradı.

İTFAİYE SEVK EDİLDİ

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Binada bulunan bir vatandaş, ekipler tarafından tahliye edildi. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında park halindeki 35 Y 4874 plakalı minibüs zarar görürken, depo ve üzerindeki daire kullanılamaz hale geldi. Apartmanın diğer dairelerinin ise boş olduğu bildirildi.

TUTANAK TUTULMUŞ

Bu arada, önceki gün Balçova Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerinin, deponun önünde bulunan eşyalar sebebiyle Alkan'ı uyardığı ve boşaltması için tutanak tuttuğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



YASEMİN KAFE'DE KORKUTAN YANGIN

İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından Karşıyaka'da işletilen Yasemin Kafe'nin bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Müşteriler tahliye edilirken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, tüp patlaması ihtimaline karşı çevredekileri uzaklaştırdı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, kafenin çatısında hasara yol açtı. Dumanların çevrede görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle kafenin yakınındaki yolda, iki hasarlı trafik kazası meydana geldi. Bir süreliğine yolu trafiğe kapayan polis, helikopterle havadan da trafik düzenlemesi yaptı.



PİKNİK TÜPÜNÜN PATLADIĞI EV ALEVLERE TESLİM OLDU

İZMİR'İN Bornova ilçesinde bir evin teras katında bulunan piknik tüpü henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlamanın etkisiyle dairede yangın çıktı. O sırada dairede ailesiyle beraber uyuyan Yasin Yaşar, binayı terk etti. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın sonucunda, evde maddi hasar meydana geldi.