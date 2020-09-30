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Haberler İzmir İzmir Maratonu'na hazırlanan Kenyalı atlete su aygırı saldırdı

Maratonu'na hazırlanan Kenyalı atlete saldırdı

'de yarışacak atletin başına ilginç bir şey geldi. , hafta sonu düzenlenecek İzmir Marotonu'na katılmak için hazırlandığı sırada su aygırının saldırısına uğradı.

İzmir Maratonu'na hazırlanan Kenyalı atlete su aygırı saldırdı

30.09.2020, 12:07

The Daily Nation gazetesinin haberine göre, 28 yaşındaki atlet, ülkesindeki Ewaso Nehri kıyısında açık bir alanda idman yaparken bölgede otlanan su aygırının saldırısına uğradı ve ağır şekilde yaralandı. Atlet arkadaşı Denis Kipkoskei tarafından kurtarılan Mokua, Nyahururu Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayın yaşandığı sırada Mokua'nın birkaç metre önünde koşan Kipkoskei, yaşananları, "Ben hayvanları geçtim ancak birkaç saniye sonra arkama baktığımda Mokua'yı göremedim. Daha sonra kendini su aygırlarından birinin elinden kurtarmaya çalışırken gördüm. Onu kurtarmaya çalışmadan önce diğerlerini korkutup kaçırdım." sözleriyle anlattı.

İzmir'de 4 Ekim'de düzenlenecek uluslararası maratona katılmak için hazırlanan Mokua, bu akşam Türkiye'ye gelmeyi planlıyordu.

AA

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