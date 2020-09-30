İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.
Atakent Mahallesi'ndeki bir sitede yalnız yaşayan Mehmet Tokmak'tan (50) haber alamayan görevliler, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Tokmak'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Mehmet Tokmak'ın cenazesi incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İzmir'de korkunç olay! Komşuları haber alamayınca... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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