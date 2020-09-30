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İzmir'de korkunç olay! Komşuları haber alamayınca...

Son dakika.. İzmir'de korkunç bir olay yaşandı. Gerçek, görevliler haber alamayınca ortaya çıktı. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.