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'de korkunç olay! Komşuları haber alamayınca...

Son dakika.. 'de korkunç bir olay yaşandı. Gerçek, görevliler haber alamayınca ortaya çıktı. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

İzmir'de korkunç olay! Komşuları haber alamayınca...

AA

30.09.2020, 09:22

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Atakent Mahallesi'ndeki bir sitede yalnız yaşayan Mehmet Tokmak'tan (50) haber alamayan görevliler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Tokmak'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Mehmet Tokmak'ın cenazesi incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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