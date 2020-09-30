Uluslararası İzmir Maratonu 4 Ekim Pazar günü koşulacak

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 300 kişinin katılabileceği maratonun, pazar günü saat 07.30'da Lozan Meydanı'ndan başlayacağı belirtildi.

Katılımcılar, Lozan Meydanı-Karşıyaka Atatürk Anıtı-İnciraltı Kent Ormanı-Lozan Meydanı güzergahında koşacak.

Maratondan yarım saat sonra 700 kişinin katılacağı 10 kilometrelik koşu da Lozan Meydanı-Şair Eşref Bulvarı-Alsancak Limanı-Arkas Binası-Lozan Meydanı-Sabancı Kültür Merkezi-Vasıf Çınar Bulvarı güzergahında yapılacak.

Tüm katılımcılar, koronavirüs önlemleri çerçevesinde koşuya 3 gün kala kendilerini izolasyona alacak. Etkinlik alanına tek bir noktadan girişe izin verilecek. Start, dörder kişilik gruplar halinde beşer saniye arayla verilecek. Her grubun arası 5 metre olacak.

Sporseverler, "#bizkoşarız Sanal Koşu Kulübü"ne kaydolup, istenilen GPS cihazını, akıllı saat veya telefon uygulamasıyla eşleştirerek İzmir Maratonu sanal koşusuna da katılabilecek.

AA