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Haberler İzmir Uluslararası İzmir Maratonu 4 Ekim Pazar günü koşulacak

4 Ekim Pazar günü koşulacak

Son dakika... maratona hazır! , 4 Ekim Pazar günü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri altında gerçekleştirilecek.

Uluslararası İzmir Maratonu 4 Ekim Pazar günü koşulacak

30.09.2020, 14:38

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 300 kişinin katılabileceği maratonun, pazar günü saat 07.30'da Lozan Meydanı'ndan başlayacağı belirtildi.

Katılımcılar, Lozan Meydanı-Karşıyaka Atatürk Anıtı-İnciraltı Kent Ormanı-Lozan Meydanı güzergahında koşacak.

Maratondan yarım saat sonra 700 kişinin katılacağı 10 kilometrelik koşu da Lozan Meydanı-Şair Eşref Bulvarı-Alsancak Limanı-Arkas Binası-Lozan Meydanı-Sabancı Kültür Merkezi-Vasıf Çınar Bulvarı güzergahında yapılacak.

Tüm katılımcılar, koronavirüs önlemleri çerçevesinde koşuya 3 gün kala kendilerini izolasyona alacak. Etkinlik alanına tek bir noktadan girişe izin verilecek. Start, dörder kişilik gruplar halinde beşer saniye arayla verilecek. Her grubun arası 5 metre olacak.

Sporseverler, "#bizkoşarız Sanal Koşu Kulübü"ne kaydolup, istenilen GPS cihazını, akıllı saat veya telefon uygulamasıyla eşleştirerek İzmir Maratonu sanal koşusuna da katılabilecek.

AA

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