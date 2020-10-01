“Bize 400 TL’ye ev bulsunlar"

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi sakinleri, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi'ne kentsel dönüşüm için verdikleri evlerinin yenilenmemesine tepki gösterdi. Mahalle halkı Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den randevu talep ettiklerini, ancak karşılık alamadıklarını söyledi. Mahalle sakinlerinden Sedat Kaplan, "2015 yılında Aziz Kocaoğlu'nun başlattığı bu süreçte, yıl 2020 hala evlerimiz eski halde. Başkan Soyer'den randevu alamadık. Kendi malımızın karşılığını istiyoruz. Duvarlarımız çöküyor. Bugün bir deprem olsa, Başkan Soyer bu kadar insanın günahını alacak mı?" dedi.

'ARTIK DAYANAMIYORUZ'

KEMAL Çiçek kendileriyle alay edildiğini ifade ederken, evlerinin olduğu bölgenin tehlikeli olduğunu dile getiren Müzeyyen Atay ise, "Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in çözüm bulması lazım. Biz artık dayanamıyoruz" diye konuştu. Vatandaşlardan Sevim Taylan da, "Bize imzanızı vermezseniz dosyaları rafa kaldırırız dediler. 400 TL ev kirası veriyorlar. Ev kirası bin TL'den aşağı değil. Belediye başkanı 400 TL'ye ev bulabiliyorsa bize de bulsun" ifadelerini kullandı.