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İş yerine giren hırsızı pompalı tüfekle vurdu

'in Konak ilçesinde, otomobilden ses sistemi çaldıktan sonra yine hırsızlık yapmak için bir iş yerine girdiği iddia edilen 2 şüpheliden 1'i, iş yeri sahibi tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

İş yerine giren hırsızı pompalı tüfekle vurdu

İHA

01.10.2020, 08:40 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020,11:03

Edinilen bilgiye göre olay saat 03.00 sıralarında Yeşildere Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Maskı'nın yanındaki kafeteryada meydana geldi. İddiaya göre sokak arasında park halinde bulunan bir otomobilden ses sistemi çalan B.S. ve E.H. isimli iki şahıs, daha sonra yine hırsızlık yapmak için bir iş yerine girmeye çalıştı. Bu sırada kafeteryanın altında bulunan evde oturan iş yeri sahibi A.K. şahısları gördü ve pompalı tüfekle bir el ateş etti. Vücuduna saçmalar isabet eden B.S. kanlar içerisinde yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan B.S. sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. B.S. burada tedaviye alınırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, iş yerine girmeye çalışan hırsızlardan birini vuran A.K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Öte yandan, iki hırsızın bir
otomobilden çaldığı ses sistemi ise kafeteryanın önünde bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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