Elektrik ve su kesintileri yoğun şekilde araştırılıyor. İzmir'de bugün de birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik 1 Ekim Perşembe tarihli İzmir kesinti detaylarını paylaştı.
GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. İzmir'de bugün arıza ve çalışma nedeniyle birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintiler ile ilgili detayları merak ediyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçede elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 1 Ekim Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...
Elektrik ve su kesintileri yoğun şekilde araştırılıyor. İzmir'de bugün de birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik 1 Ekim Perşembe tarihli İzmir kesinti detaylarını paylaştı.
İzmir'de elektrik kesintisi 1 Ekim Perşembe! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.