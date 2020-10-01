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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 1 Ekim Perşembe!

'de elektrik kesintisi 1 Ekim Perşembe!

bugünün kesinti detaylarını paylaştı. 'de bugün arıza ve çalışma nedeniyle birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintiler ile ilgili detayları merak ediyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçede elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 1 Ekim Perşembe detayları...

İzmir'de elektrik kesintisi 1 Ekim Perşembe!

01.10.2020, 09:03

Elektrik ve su kesintileri yoğun şekilde araştırılıyor. 'de bugün de birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. 1 Ekim Perşembe tarihli İzmir kesinti detaylarını paylaştı.

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