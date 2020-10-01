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İzmir'de elektrik kesintisi 1 Ekim Perşembe!

GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. İzmir'de bugün arıza ve çalışma nedeniyle birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintiler ile ilgili detayları merak ediyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçede elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 1 Ekim Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...

01.10.2020, 09:03