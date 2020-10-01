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Haberler İzmir İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı

'de 'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika... 'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün () hücre evlerine yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı

AA

01.10.2020, 08:31 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020,10:13

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve bazı illerdeki cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik il emniyet müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, hücre evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Hücre evlerinde yapılan aramalarda 13 bin avro, 2 bin 700 dolar, 48 bin 650 TL ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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