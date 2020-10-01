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Haberler İzmir Karşıyaka'da feci kaza! Otomobil hurdaya döndü

'da feci ! Otomobil hurdaya döndü

'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Otomobil hurdaya dönerken, kazada sürücü ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karşıyaka'da feci kaza! Otomobil hurdaya döndü

01.10.2020, 08:34 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020,08:45

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.


Kaza, saat 01.00 sıralarında Anadolu Caddesi meydana geldi. Karşıyaka yönünden Çiğli istikametine seyir halinde olan Çağla Kızılsu (31) yönetimindeki 39 TS 852 plakalı otomobil, kontrolden çıktı.

Kızılsu'nun direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yolun sağında bulunan kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri ise sürücü Kızılsu'ya müdahalede bulundu.

Ağır yaralandığı öğrenilen Çağla Kızılsu, ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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