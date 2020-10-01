İzmir'in Karşıyaka ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Anadolu Caddesi meydana geldi. Karşıyaka yönünden Çiğli istikametine seyir halinde olan Çağla Kızılsu (31) yönetimindeki 39 TS 852 plakalı otomobil, kontrolden çıktı.
Kızılsu'nun direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yolun sağında bulunan kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri ise sürücü Kızılsu'ya müdahalede bulundu.
Ağır yaralandığı öğrenilen Çağla Kızılsu, ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
DHA“Bize 400 TL’ye ev bulsunlar" CHP’de AK Partili birinin doğum gününü kutlamak suç! Uluslararası İzmir Maratonu 4 Ekim Pazar günü koşulacak
Karşıyaka'da feci kaza! Otomobil hurdaya döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.