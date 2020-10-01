  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Kütahya'nın Emet ilçesi için flaş karar! Sokakta sigara içmek yasaklandı

'nın ilçesi için flaş karar! Sokakta içmek yasaklandı

Son dakika... 'yi etkisi altına alan korona virüs tedbirleri kapsamında yasaklar artmaya devam ederken sokakta içme yasağı 'nın ilçesinde getirildi. İşte yasaklanan alanlar...

Kütahya'nın Emet ilçesi için flaş karar! Sokakta sigara içmek yasaklandı

01.10.2020, 11:31

Kütahya'nın Emet ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında sokaklarda sigara içilmesinin yasaklandığı bildirildi.

Emet Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ''İlçemiz girişinde bulunan Orman İşletme Müdürlüğü önünden başlayarak, Hükümet Caddesi, Zafer Meydanı, Kaynarca Caddesi, Gezne Caddesinin başlangıcından Kasap Pınarı Caddesinin birleştiği alan, ilaveten Zafer Meydanından Ali Uçar Sokak, Yukarı Pazar Yeri, Küçük Çarşı Sokak, Çarşı Camii civarı, Porsuk Ahmet Caddesi ve balık pazarı güzergahında sigara içilmesi yasaklanmıştır. Ayrıca saat 12.00 ile 19.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşların yukarıda adı geçen cadde ve sokaklara girmemelerine karar verilmiştir'' ifadeleri kullanıldı.

İHA

Kütahya Emet'te koronavirüs denetimi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kütahya'nın Emet ilçesi için flaş karar! Sokakta sigara içmek yasaklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA