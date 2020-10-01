İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlilerince sosyal medya üzerinden DHKP-C, MLKP, TKP/ML ve DKP/BÖG gibi terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen 13 şahsa yönelik dün saat 06.00'da eş zamanlı operasyonel çalışma gerçekleştirildi. 13 şüpheliden 12'si gözaltına alındı. Şahıslar, Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
İHA
Sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasına gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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