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Sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasına gözaltı

ekipleri tarafından üzerinden DHKP-C, MLKP, / ve / gibi terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasına gözaltı

01.10.2020, 12:12

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlilerince sosyal medya üzerinden DHKP-C, MLKP, TKP/ML ve DKP/BÖG gibi terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen 13 şahsa yönelik dün saat 06.00'da eş zamanlı operasyonel çalışma gerçekleştirildi. 13 şüpheliden 12'si gözaltına alındı. Şahıslar, Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İHA

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