Yolcu alma tartışması silahlı çatışmaya döndü

İZMİR'İN Karşıyaka ilçesinde taksi durağında çıkan silahlı kavga sonucu 4 kişi yaralandı. Bahçelievler Mahallesi Yaşar Aksoy Sokağı'nda bulunan taksi durağına ait bir taksi, Bostanlı Mahallesi'nde bulunan başka bir taksi durağına ait bölgeden yolcu aldı. İki duraktaki taksiciler arasında geçen telefon konuşmasının ardından Yaşar Aksoy Sokağı'ndaki taksi durağına gelen kalabalık bir grup ile duraktakiler arasında tartışma çıktı.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

TARTIŞMANIN silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Kürşat K, Oğuzhan K, İsmail K. ve Bülent G. yaralandı. Şüpheliler olay yerinden otomobille kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Oğuzhan K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.