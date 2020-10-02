Güzelbahçe’de go-kart planına mahkemeden iptal

İzmir 5. İdare Mahkemesi, Go-Kart amaçlı imar planı için açılan davada "açık spor alanı" olarak planda geçen arazinin planlamasını iptal etti. Mahkeme kararında gerekçe olarak dava konusu parsellerin dikili tarım arazisi kapsamında olması, dava konusu parsellerde yaşlı zeytin ağaçlarının bulunması, alanın yakın çevresinde de yer yer zeytinlikler olması ve GO-Kart eğitim pisti şeklinde bir kullanımın tarımsal alan bütünlüğünün ve zeytinlik alanların bozulmasına sebep olacağına hükmetti.



KORUMA İMAR PLANINA AYKIRI

MAHKEME ayrıca Go-Kart pistinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 01.11.2019 tarihinde onaylanan ve 11.11.2019 tarihinde askıya çıkarılan Yelki Mahallesi, 1379, 1380, 1381,1384, 1385 ve 1386 sayılı parselleri kapsayan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'nın hukuka uygun bulunmadığı sonucuna vardığını da açıkladı.