Harmandalı’da ‘çöp kokusu’ tepkisi

İZMİR Çiğli'de yerleşim yerlerinin çok yakınında bulunan Harmandalı Çöp Depolama Alanı kötü koku yaymaya devam ediyor. Çevrede oturanlar, sürekli çöp kamyonlarının geçtiği bölgede rüzgarın da etkisiyle kokuyu daha çok hissettiklerini, her gün bu kokuyla uyandıklarını söylüyor. Mahallede yaşayan Asiye İleri, "Geçen sene bir tesis açılışı yapıldı ama hala çöp kokusu geliyor. Ben kanser hastasıyım. Burada yakalandım hastalığa. Belki de çöpün etkisi vardır" diye konuştu. Harmandalı'da yaşayan Rasim Pala da "Çöpler dışarı atılıyor. Yolda kamyonlardan sular akıyor. Bu sorun artık çözülmeli. Artık burnum kokuyu almıyor" dedi. Mahalleliden Yunus Taş ise "Bu bölgeye ağaçlandırma yapılsa daha iyi olur. Çöp alanı buradan kalkmasa bile yolu değiştirebilirler" ifadelerini kullandı.