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Haberler İzmir Hırsızı pompalı tüfekle vurdu

Hırsızı pompalı tüfekle vurdu

'in Konak ilçesinde bir kişi, hırsızlık yapmak için iş yerine girmeye çalışan 2 kişiden birini pompalı tüfekle vurdu.

Hırsızı pompalı tüfekle vurdu
Giriş Tarihi: 2.10.2020

Birol S. ile Ercan H, Yeşildere Caddesi üzerindeki bir kafeye hırsızlık amaçlı girmeye çalıştı.O sırada kafede bulunan Ahmet K, şüphelileri görünce pompalı tüfekle ateş açarak Birol S'yi yaraladı. Hastaneye kaldırılan Birol S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken diğer şüpheli Ercan H. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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