Hırsızı pompalı tüfekle vurdu

Birol S. ile Ercan H, Yeşildere Caddesi üzerindeki bir kafeye hırsızlık amaçlı girmeye çalıştı.O sırada kafede bulunan Ahmet K, şüphelileri görünce pompalı tüfekle ateş açarak Birol S'yi yaraladı. Hastaneye kaldırılan Birol S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken diğer şüpheli Ercan H. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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