Haberler İzmir Hırsızı pompalı tüfekle vurdu

Hırsızı pompalı tüfekle vurdu

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, hırsızlık yapmak için iş yerine girmeye çalışan 2 kişiden birini pompalı tüfekle vurdu.

Giriş Tarihi: 2.10.2020