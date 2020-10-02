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Haberler İzmir İzmir'de park halindeki motosiklet kundaklandı

'de park halindeki kundaklandı

Son dakika... 'in Karabağlar ilçesinde, park halindeki bir , kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. Motosikletin yandığı bölgeyi ve yakınlarını inceleyen ekipler, olayın kim ya da kimler tarafından gerçekleştiğini tespit etmek için çalışma başlattı.

İzmir'de park halindeki motosiklet kundaklandı

02.10.2020, 09:42

Edinilen bilgiye göre olay saat 03.30 sıralarında Metin Oktay Mahallesi 52/42 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Yunus Emre D.'ye ait park halinde olan bir motosiklet, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. Alevler kısa sürede motosikleti sararken, motosikleti yakan kişi veya kişiler kayıplara karıştı. Motosikletin yandığını gören mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. Daha sonra yanan motosikletteki alevler, Yunus Emre D. ve mahalle sakinleri tarafından yakınında bulunan eve sıçramadan söndürüldü.



Olay yerine gelen polis ekipleri yanan motosikletin olduğu bölgeyi emniyet şeridi ile kapattı. Motosikletin yandığı bölgeyi ve yakınlarını inceleyen ekipler, olayın kim ya da kimler tarafından gerçekleştiğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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